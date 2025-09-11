レギュラーシーズンが大詰めを迎える中、賞レースの行方もかなり明確になってきたようだ。米スポーツ専門局『ESPN』は10日（日本時間11日）、「アワード・ウォッチ」の最終版を公開し、MVP、サイ・ヤング賞、新人王などを巡る最新動向に言及。ナ・リーグMVPに関しては「大谷翔平投手の圧勝」と結論付けた。 ■「この争いを掌握した」 レギュラーシーズンは9月で終わりを告げる