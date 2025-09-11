日経225先物は11時30分時点、前日比410円高の4万4280円（+0.93％）前後で推移。寄り付きは4万4000円と、シカゴ日経平均先物清算値（4万3900円）を上回る形から、買いが先行して始まった。4万4000円を回復して始まったこともあり、買い一巡後は利益確定に伴うロング解消の動きにより、4万3860円と下落に転じる場面もみられた。ただ、4万4000円回復でヘッジ対応のロングが入りやすい需給状況のなか、終盤にかけて4万4290円まで上げ