秋雨前線の影響で、けさにかけては局地的に大雨となった所がありました。午前11時半すぎにかけては、一旦は小康状態になっている所が多くなっています。しかし、午後は再びカミナリ雲が急発達しそうなんです。特に発雷確率の高い西日本と東日本で注意をしてください。今は晴れている所も、この後、急な雷雨となりそうです。市街地でも道路が冠水してしまうような、そんな降り方となる見通しです。あすにかけても、西日本・東日本で