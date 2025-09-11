アメリカのコロラド州の高校で10日、銃撃事件があり、生徒2人が重体となり、容疑者の生徒は自ら銃で撃ち死亡しました。警察などによりますと、コロラド州デンバー郊外にあるエバーグリーン高校で10日正午頃、銃撃事件がありました。10代の生徒3人が病院に搬送されましたが、いずれも銃撃によってケガをしていて、2人が重体だということです。もう1人は容疑者で自ら銃で撃ち、その後、死亡しました。警察は、発生時の状況などを詳し