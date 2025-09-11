2023年度、全国で心中以外の児童虐待によって死亡したこどもは48人で、このうち最も多いのは0歳児、33人で、これは調査開始以来、3番目に多い人数でした。こども家庭庁によりますと、2023年度、全国で心中以外の児童虐待で死亡した18歳未満のこどもは、前の年度より8人減少し48人でした。このうち、0歳児の死亡でみると、8人増加し33人で、2005年に調査を開始して以来3番目の多さでした。虐待死全体では0歳児が最も多く、68.8％に