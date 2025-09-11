住宅にトレーラーが突っ込みました。住民「ダダーって音がした」きょう午前7時前、岐阜県郡上市大和町にある国道沿いの住宅に、トレーラーが突っ込みました。トレーラーは住宅1階の台所付近に突っ込んでいて、当時、家の中にいた女性2人にけがはありませんでした。トレーラーを運転していた42歳の男性は自力で運転席から脱出し、会話ができる状態で病院に運ばれたということです。