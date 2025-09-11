俳優の大沢たかおが主演を務める映画『沈黙の艦隊 北極海大海戦』(9月26日公開)のプレミアイベントが大阪で実施され、大沢、上戸彩、津田健次郎、吉野耕平監督が舞台挨拶に登壇した。映画『沈黙の艦隊 北極海大海戦』のプレミアイベントが大阪で実施本作は、漫画誌『モーニング』で連載された、かわぐちかいじ氏によるコミック『沈黙の艦隊』の実写化作品で、2023年に映画化され、2024年には、ドラマ『沈黙の艦隊 シーズン1 〜東京