飲食チェーン運営の松屋フーズ（東京都武蔵野市）が手がける牛丼チェーン「松屋」は、「創業ビーフカレー」を2025年9月9日から西日本の店舗で、16日10時から東日本の店舗で順次発売する。チーズやカツをのせた派生メニューも充実同チェーンの原点とも言えるこだわりのメニューがレギュラー化。じっくりと炒めた玉ねぎの甘みと、豊かなスパイスの香りがマッチした、懐かしくも奥深い味わいに仕上がっている。丁寧に煮込んだやわらか