こども家庭庁は、親などから虐待を受けて死亡した子どもが、2023年度、心中によるものも含めて65人だったと発表しました。こども家庭庁の調査によりますと、親などから虐待を受けて死亡した子どもは2023年度、心中によるものも含めて0歳から11歳の65人に上ったということです。心中以外の虐待を受けて死亡した子どもは48人で、このうち0歳児が33人と7割ほどを占め、過去最も高い割合となっています。死亡した0歳児のおよそ半数が生