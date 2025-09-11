モデルで俳優の兒玉遥（28）が11日、自身のインスタグラムを更新。旅行先のフランス・ニースでパスポートの盗難被害に遭ったことを報告した。【動画】「なんでいつも取られるの…」涙ながらにパスポート盗難被害を訴える兒玉遥「ニースでパスポート盗まれました」と、一緒に旅行していたモデルの猪鼻ちひろ（36）が撮影した動画をアップ。盗難届を出しに行くようで、「チャックついてるバッグで斜めがけにしてたんだよ！」と泣