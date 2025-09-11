きょうも秋雨前線の影響で、関東から九州は局地的に激しい雨や雷雨の所があるでしょう。激しい雨による道路の冠水や落雷、突風などにご注意ください。関東など日中、日差しが出ている地域も、天気が急変する所がありそうです。北日本は晴れる所もありますが、北海道も一時的ににわか雨や雷雨がありそうです。きょうの各地の予想最高気温は、札幌：28℃釧路：23℃青森：28℃盛岡：27℃仙台：26℃新潟：29℃長野：29℃