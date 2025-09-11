2023年度に虐待で死亡した子どもの数が全国で65人にのぼることが、こども家庭庁の調査で分かりました。こども家庭庁によりますと、2023年度に虐待で死亡した子どもは65人で、前の年より7人減りました。65人のうち、心中を除く虐待で死亡したのは48人でした。48人を年齢別でみると、0歳児が最も多く33人で約7割（68.8％）を占め、虐待で死亡した子どもにおける0歳児の割合は統計開始以降、最も高くなりました。原因となった虐待の種