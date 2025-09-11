ロシア軍の無人機がウクライナの隣国ポーランドの領空に侵入したことについて、ウクライナのゼレンスキー大統領は「意図的なものだ」と主張しました。ポーランド国防省などによりますと、10日、ロシア軍の複数の無人機がウクライナ西部などからポーランドの領空に侵入したため、戦闘機が緊急発進して撃墜しました。これについて、ロシア側は、「ポーランド領内を攻撃する計画はない」と主張しています。ただ、ウクライナのゼレンス