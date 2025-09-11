けさ、岐阜県郡上市でトレーラーが国道沿いの住宅に突っ込み、トレーラを運転していた男性が病院に搬送されました。 ▼【現場の画像】木造住宅１階の“台所付近”にトレーラーが突っ込む 1人搬送 一体何が… （今井貴之カメラマン）「運転席部分は外から見えないほど、民家の奥にまで突っ込んでいます」 警察によりますときょう午前6時50分頃、郡上市大和町徳永にある国道156号沿いの住宅にトレ&