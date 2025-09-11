「ごみ清掃芸人」を自称する、お笑いコンビ「マシンガンズ」の滝沢秀一さんが自身のＸを更新。"今日のごみトリビア" を紹介しました。 【写真を見る】【ごみ清掃芸人】 「靴や鞄に入っている緩衝材は昇華転写紙の可能性があります」「これは可燃ごみになります！」 【マシンガンズ滝沢】滝沢秀一さんは、「靴や鞄に入っている緩衝材は昇華転写紙の可能性があります。」と投稿。 続けて、「この紙を古紙回収に出したら、