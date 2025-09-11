俳優の白石麻衣（33）が9日、自身のインスタグラムを更新。ディズニーシーを楽しむ様子を公開した。【写真】「プリンセスみたい」“誕生日ディズニー”を満喫する白石麻衣白石は「#tokyodisneysea」と記し、ピンクのハットにピンクのTシャツ、サングラスを合わせた“ディズニーシー満喫スタイル”で笑顔の写真を投稿。続けて「HAPPY BIRTHDAY MAI」と書かれたチョコプレートの写真も披露し、“誕生日ディズニー”を楽しむ様子