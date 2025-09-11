世界のトップアスリートが集結する“東京2025世界陸上”が13日に開幕する。1991年以来34年ぶりの東京開催が迫る中、“人類最速の男”ウサイン・ボルト氏が11日に都内で行われたイベント、PUMA「THE FUTURE OF FAST」に登場。大会に出場する選手たちにメッセージを送った。【写真で見る】イベントに登壇した現役トップアスリートたち2009年の世界陸上ベルリンで、100mで9秒58、200mで19秒19をマークし現在も破られていない世界記録