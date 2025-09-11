秋篠宮妃紀子さまは11日、59歳の誕生日を迎えられ、天皇皇后両陛下の長女・愛子さまからお祝いの挨拶を受けられました。午前10時前、愛子さまは報道陣に笑顔で会釈をし、手を振り、紀子さまに誕生日のあいさつをするため秋篠宮邸に向かわれました。誕生日に寄せた文書の中で、紀子さまは、悠仁さまが成年式と伊勢神宮への参拝など一連の行事を終えたことに「安堵しております」と率直な思いを記されました。筑波大学に通う悠仁さま