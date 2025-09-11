ドジャースの大谷翔平投手（31）が出演する新テレビCM「お〜いお茶 LEMON GREEN 日米同時発売」篇が22日から放映される。11日に伊藤園が発表した。新CMは、「お茶の常識、すてましょう。」をキャッチコピーに今年年3月に話題になった大谷のサッカーのリフティングが世界中で話題になっていくというストーリー。キャッチコピー訴求のために赤ちゃんや動物たちなど、あらゆる存在がリフティングを真似する姿を描写。“常識”外