秋篠宮妃紀子さまは11日、59歳の誕生日を迎えられ、天皇皇后両陛下の長女・愛子さまからお祝いの挨拶を受けられました。午前10時前、愛子さまは報道陣に笑顔で会釈をし、手を振り、紀子さまに誕生日の挨拶をするため秋篠宮邸に向かわれました。そして午前11時前、紀子さまが両陛下への挨拶のため、皇居に到着されました。誕生日に寄せた文書の中で、紀子さまは、悠仁さまの成年式が無事に終わったことを「安堵しております」と記さ