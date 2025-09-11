２０２３年度に虐待で死亡した可能性が高い１８歳未満の子どもは全国で６５人（前年度比７人減）だったことが、こども家庭庁の専門委員会が１１日に公表した報告書でわかった。無理心中を除くと０歳児が７割を占め、現在の手法で統計を始めた０８年度以降で最も高い割合となった。報告書によると、無理心中で犠牲になったのは１７人。残る４８人の死亡時の年齢は、０歳が３３人で６８・８％となり、過去最高だった１６年度と２