東海豪雨からことしで25年。「想定外の豪雨」が相次ぐいま、東海豪雨で被災した地域で進む備えとは。 【写真を見る】｢消えないね、あの記憶だけは｣ 名古屋で1日428ミリの大雨降らせた“線状降水帯” 死者10人･約7万棟浸水の東海豪雨から25年 （視聴者提供の動画）「洪水だ、床上浸水じゃない？玄関まで水がいっている」2000年9月に起きた「東海豪雨」。街は濁った水の中に。都市型水害の衝撃を与えました。 東海豪雨で大きな被