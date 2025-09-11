イスラエル軍は、イエメンの親イラン武装組織フーシ派の拠点を空爆し、160人以上が死傷しました。攻撃を続けるフーシ派への報復だとしています。イスラエル軍は10日、イエメンの首都サヌアなどにあるフーシ派の軍事施設や燃料貯蔵施設を空爆したと発表しました。イスラエルに対する度重なる攻撃への報復だとしていて、ネタニヤフ首相は「我々を攻撃するいかなる者も追及する」と強調しました。一方、フーシ派は、イスラエルの主張