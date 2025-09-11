秋雨前線の影響で、11日未明に岐阜県では記録的短時間大雨情報が発表されました。午後は関東から九州で高い発雷確率となっていて、落雷や竜巻にも警戒が必要です。10日から本州付近に停滞し、九州や中国地方などで記録的な大雨をもたらした前線の影響で、11日朝は九州から東北の広い範囲で雨や雷雨となっています。岐阜・恵那市では1時間で104mmの猛烈な雨が降り、記録的短時間大雨情報が発表され、富山県と群馬県では大雨警報が発