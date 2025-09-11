吉本新喜劇の島田珠代（55）が10日、縦型ショートドラマ配信アプリFANY：Dの主演ドラマ「踊るたま子」（全32話）の取材会に出席した。島田が演じるのは、家族のために自分のことは後回しという働くオカン、山田たま子（55）。ダンス教室の若きインストラクターRYO（多和田任益）との出会いをきっかけに「なりたい自分」という言葉と向きあい始める。高校2年の娘と暮らしている島田は「家で娘と接する母親の感じ。ちゃんと母親業を