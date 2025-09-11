プロバスケットボール・Bリーグの神戸ストークスが、赤い羽根共同募金運動の「ひょうご赤い羽根サポーター」に就任することが決まり、神戸市内で就任式が行われました。近年、募金額が減少傾向となっていることを踏まえ、より幅広い世代に関心を持ってもらおうと、兵庫県のプロスポーツチームが「ひょうご赤い羽根サポーター」として、共同募金運動や地域の福祉活動を応援しています。昨年度から携わるサッカー・Jリーグのヴィ