漫画家の倉田真由美氏が１１日、「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。米国の保守系活動家、チャーリー・カーク氏が銃撃され、死亡した事件に言及した。保守系若年層のオピニオンリーダーとされるカーク氏は１０日、米西部ユタ州のイベントに参加していた最中、銃撃され死亡した。３１歳だった。この事件に倉田氏は「言論を封じるためには暴力も辞さない、相手を殺害することも厭わない、そんなことが許されるわけがない」と憤った