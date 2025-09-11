ここ数年、様々な手続きにおいて「押印」を必要としない場面が増えています。こうした状況を、はんこ製造メーカーはどう捉えているのでしょうか？株式会社岡田商会（大阪府大阪市）の岡山耕二郎さんに話を聞きました。はんこレス化が進む日本☆☆☆☆岡山さんは、現代のはんこ文化ついて“意味を変えること”が大事だと話します。「はんこだけでなく、どんなものも時代とともに役割を変えていくものだと思います。例えば、ろ