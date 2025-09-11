プロ野球2軍・広島―くふうハヤテ戦10日に行われたプロ野球2軍、ウエスタン・リーグで先発した高卒ルーキーに衝撃が広がっている。広島―くふうハヤテ戦（ちゅ〜るスタジアム清水）のマウンドに立った18歳の体格にファンの視線が集中していた。注目を浴びたのは、広島の右腕・菊地ハルン。際立つのは2メートルの長身だ。バックスクリーン側からの映像でも、マウンド上に立ったその威圧感が伝わってくる。投げおろした148キロの