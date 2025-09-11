Googleが発売したばかりのフラッグシップ・スマートフォン「Pixel 10」。おなじみの修理業者iFixitがその分解結果をYouTube動画で公開しました。 ↑どれほど修理しやすくなった？（画像提供／iFixit／YouTube） まず注目されるのは、背面パネルです。IP68の防水仕様でありながら、加熱なしで取り外しが可能。専用工具やピックを使えば比較的簡単に開けられるとされています。 この点は修理性が大幅に向上した、と評価され