女優の橋本環奈（26歳）が、9月11日に放送された情報番組「ZIP！」（日本テレビ系）に出演。“最高の1日”について語った。橋本は今回、映画「カラダ探し THE LAST NIGHT」の宣伝を兼ねて、番組のインタビューに対応。“人生最高の1日”について聞かれると、橋本は「最高の1日は選べないけど…」とした上で、「毎年すごく楽しみにしてるのは、お正月に家族みんなで集まる。大みそかから年越しをしたりとか、最近は紅白（3年連続司