9月11日朝、岐阜県郡上市でトレーラーが国道に面した住宅に突っ込み、運転手の男性がケガをしました。午前7時前、郡上市大和町徳永の住宅に住む女性から「トラックが家に突っ込んだ」と110番通報がありました。この事故で、トレーラーの男性運転手(42)が手にケガをして病院に運ばれましたが軽傷とみられ、住宅の中にいた女性2人にケガはありませんでした。住人の女性：「トラックの頭が来ていたので