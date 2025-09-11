坂出警察署 香川県坂出市の食品店で、防犯カメラの電源コードなどを切断したとして、市内の団体職員の男（73）が11日、器物損壊の疑いで逮捕されました。 警察によりますと、男は9日午前5時5分ごろ、坂出市の食品店駐車場で、防犯カメラの電源コード1本と延長コード1本をペンチで切断した疑いです。 食品店から被害届を受けて、警察が捜査し、男の関与が強まったとして逮捕しました。警察の調べに対し