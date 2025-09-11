なか卯（東京都港区）の丼・うどんチェーン「なか卯」が、雲丹（うに）の豊かな風味を存分に楽しめる「雲丹おろしうどん」と「ウニ丼」を9月17日から期間限定で販売します。「雲丹おろしうどん」は、特製のしょうゆだれを合わせたのど越しのよい、細切りうどんに、ミョウバン不使用のウニと大根おろしをのせた商品。しょうゆだれのまろやかな味わい、ウニのうまみと香り、そして、大根おろしのさっぱりとした後味が同時に楽しめ