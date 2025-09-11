「ラグザスｐｒｅｓｅｎｔｓ第３２回ＷＢＳＣＵ−１８野球ワールドカップ」に出場中の高校日本代表は１次ラウンドＡ組を５戦全勝で１位通過し、１１日にはスーパーラウンド初戦でＢ組１位・米国と激突する。＊＊＊日本代表ナインは８月２８日の初練習から２週間が経過し、急造チームが日に日に一体感を高めてきた。主将の阿部葉太（横浜３年）、副将の中野大虎（大阪桐蔭３年）と岡部飛雄馬（敦賀気比３年）が