米時間９月６日のオリオールズ―ドジャース戦は９回２死まで山本由伸投手がノーヒットに抑えていながら、ホリデーに初安打（本塁打）を許して交代。その後、救援陣が３失点で逆転サヨナラ負けした。米国の各メディアでは「９回２死から初安打されてから逆転負け」は球団数増となった１９６１年以降では史上初と伝えた。このケース、日本球界では１例だけある。１９６６年９月２６日、巨人―中日戦で中日の右腕・佐藤公博投手が