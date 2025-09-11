飲料メーカーの伊藤園は１１日、２２日からドジャース・大谷翔平投手（３１）が出演するテレビＣＭ「お〜いお茶ＬＥＭＯＮＧＲＥＥＮ日米同時発売」編が公開されることを発表した。同ＣＭでは、２５年３月に話題になった大谷のサッカーのリフティングが世界中で話題になっていくというストーリー。「お茶の常識、すてましょう」というメッセージの訴求のため、赤ちゃんやアライグマなど、あらゆる存在がリフティングを真似