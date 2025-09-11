１９９１年の東京世界陸上男子マラソン金メダリスト・谷口浩美さん（６５）が１０日、スポーツ報知の単独取材に応じた。日本初開催の世界陸上で日本勢初の金メダルを獲得し、人生が一変した体験談や綿密な準備を整えていた舞台裏などを明かした。９２年バルセロナ五輪では転倒後の「こけちゃいました」のコメントが流行語になるなど、日本陸上界に大きな足跡とインパクトを残したレジェンド。計４０万人以上の来場が見込まれる自