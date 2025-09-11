吉本新喜劇の島田珠代がこのほど、縦型ショートドラマ配信アプリＦＡＮＹ：Ｄ（ファニーディー）で１１日正午から配信された“初主演ドラマ”「踊るたま子」の合同取材会に大阪市内で出席した。今後は現在のギャグに頼らない“脱パンティーテックス”で「Ｒ―１グランプリ」「女芸人Ｎｏ．１決定戦ＴＨＥＷ」などの賞レースや、ひとり芝居などへの挑戦という新展開を構想していると明かした。「踊るたま子」は平凡な大阪の