お笑いタレントの渡辺直美が１０日放送のテレビ東京系「あちこちオードリー」（水曜・午後１１時６分）に出演し、驚きの事実を明かした。渡辺は米ニューヨークを拠点に活動しており、５年ぶりの出演。前回渡辺が出演した２０２０年９月１日の放送を「オードリー」春日俊彰は振り返り、「前回来てくれた時は、本格的に移住する前で。自分にプレッシャーをかけるためにニューヨークに家を買ってあるんだという話をね。大丈夫なの