高知県と高知市の連携会議が9月10日に開かれ人口減少や南海トラフ地震対策について連携を確認しました。県と高知市は毎年共通する政策課題について意見を交わす場を設けていて、2025年は人口減少対策や南海トラフ地震対策をテーマに協議が行われました。このうち多文化共生社会づくりについて、多様化する社会には排斥ではなく、共生や寛容が必要であるとの考えが共有され、少子化が進む中で若い外国人材に県を就労先として