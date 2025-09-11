ピカキュウは、15.6〜16インチの大きめノートパソコンに対応した「そのまま使えるPCケース」を、2025年9月11日(木)より販売。 ピカキュウ「そのまま使えるPCケース」  発売日： 2025年9月11日(木)価格： [チャームあり］6,600円(税込)、[チャームなし］4,900円(税込)サイズ： 約縦30cm×横40cm×幅3.5cmカラー： ダークグレー、ライトグレー素材： [表地・裏地］ポリエステル、[中材］PEシート販売