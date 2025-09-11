オーディション番組『MAKEMATE1』を経て結成され、2025年2月に正式デビューを果たしたグローバルボーイズグループ・NouerA（ヌエラ）。グループ名には7人の少年たちが「時代をつなぐ音楽の世界を広げていく」という抱負が込められており、Billboardにて「2025年K-POPグローバルルーキー」に選出されるなど、早くも注目を浴びている。ABEMA TIMESでは8月初頭、日本初のファンコンサートを終えたばかりの7人にインタビューを実施。