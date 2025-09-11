世界陸連などは１１日、世界選手権東京大会（１３日開幕）のロード３種目のスタート時間を３０分繰り上げると発表した。暑熱対策で、１３日の男女３５キロ競歩、１４日の女子マラソン、１５日の男子マラソンはいずれも午前７時３０分に競技が始まる。「例年暑さが和らぐはずの９月中旬にも関わらず、真夏並の暑さが続いている」とした上で、医科学部門との協議して判断したという。トラック、フィールド種目の日程変更はない。