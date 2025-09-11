立憲民主党は、新たな役員人事を11日午後に発表します。幹事長には安住淳予算委員長を起用する方針です。【映像】立憲党役員人事 幹事長に安住氏を起用へ7月の参議院選挙で「事実上の敗北」と総括した立憲は、与野党にパイプを持ち国会対策に精通している安住氏を幹事長に起用することで、党勢の立て直しを図る狙いがあります。また、選挙対策委員長には代表代行を経験した逢坂誠二衆院議員を、その代表代行には当選2回で、