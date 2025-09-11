気象台は現在、南砺市に大雨警報を出していて、土砂災害に警戒を呼びかけています。きょうの県内は、午前を中心に雨が降りやすくなっています。所によっては、雷を伴って一時、強く降るところもありそうです。気象台は、南砺市に土砂災害に関する大雨警報を出し警戒を呼びかけています。きょうは西日本から東日本に秋雨前線が停滞しそうです。土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水などに注意してください。日中の予想最高気温は富