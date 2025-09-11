研究成果は「防衛装備庁技術シンポジウム2025」で報告予定防衛装備庁は2025年9月10日、開発中の新装備「レールガン」の新たな洋上射撃の画像を公式Xなどで公開しました。【動画】スゲエエ！！これが自衛隊「レールガン」の洋上試験です画像は今年6月から7月上旬にかけて行われた試験時に撮影されたもので、標的船に向けて試験艦「あすか」に搭載したレールガンを射撃したとのこと。この際、長射程射撃などに成功したといいます