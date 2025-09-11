KDDIと沖縄セルラーは、オンライン専用ブランド「povo2.0」の期間限定トッピングとして、「データ使い放題(7日間)」の提供を開始した。販売期間は9月19日9時30分まで。料金は1800円。 「データ使い放題(7日間)」は、購入から7日間データ通信が使い放題となる。通常のトッピングとして提供されている「データ使い放題(24時間)」は購入から24時間のデータ使い放題で330円。仮に7日分と