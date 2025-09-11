【ストライクドッグ［PS版］初回限定版】 2026年2月下旬 発売予定 価格：6,380円 ウェーブは、プラモデル「ストライクドッグ［PS版］初回限定版」を2026年2月下旬に発売する。価格は6,380円。 本商品は「装甲騎兵ボトムズ」に登場するイプシロンが駆るPS専用試作AT「ストライクドッグ」をPS版仕様で1/35スケールプラモデル化したもの。 劇中の青い装甲や左腕