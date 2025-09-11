夏場から猛烈な勢いでパフォーマンスを上げてきたソト(C)Getty Images一時は「不良債権」と揶揄された天才が存在感を露わにしている。昨年12月にメッツと北米スポーツ史上最高額となる15年総額7億6500万ドル（約1147億円＝当時のレート）の“超”巨額契約を結んだフアン・ソトだ。【動画】小笠原に向かってニヤりからの圧巻弾怪物ソトの駆け引きシーンをチェックその契約規模から大きく期待が膨らんだ中で迎えたシーズン序盤